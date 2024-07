PCP defende Subsídio de Insularidade para todos os trabalhadores da Região

O PCP Madeira desenvolveu esta quarta-feira, 10 de Julho, um conjunto de acções de contacto com empresas do sector privado, uma ocasião para defender todos os trabalhadores tenham acesso ao subsídio de insularidade nas mesmas condições que os trabalhadores da administração pública.

Ricardo Lume, dirigente da estrutura política, alerta que "a insularidade distante comporta sobrecustos, na relação comparativa com o continente português, para o exercício das mesmas actividades, no acesso a bens e serviços". De uma forma geral, "o nível de preços dos bens necessários para o consumo atinge um nível de preços superior ao verificado no continente", disse.

O comunista considera não ser aceitável que o Governo Regional, "por submissão aos interesses dos grupos económicos privados, não garanta um tratamento igual a todos os trabalhadores da Região".

"Não existem madeirenses de primeira nem madeirenses de segunda", defende.