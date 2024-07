Campeões na subida de preços nos bens essenciais

Madeira foi a região do País com maior agravamento no último ano. Grupo de óleos e gorduras foi o que mais encareceu. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 11 de Julho.

O destaque fotográfico desta primeira página refere-se à notícia Santa Cruz reorganiza serviços em novo edifício. Câmara quer avançar com a obra ainda no mandato actual. Financiamento de 3 milhões ainda não está garantido.

Outros destaques:

Festival Algazarra propõe 3 dias de festa e música no Porto Santo Evento do Dune Local Project, em parceria com a New Classic Events, realiza-se de 14 a 16 de Agosto, nas Docas

Grupo suspeito de esfaquear imigrantes PSP está a investigar ocorrências registadas no Funchal

E, por fim, João Muniz no plantel principal do Sporting Central madeirense tem contrato com o clube até 2028

