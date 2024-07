O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu em audiência, esta manhã, a embaixadora da Austrália, Indra McCormick. É a primeira vez que Indra McCormick se desloca à Região Autónoma da Madeira e, neste encontro, conforme refere a ALM em nota à imprensa, foi possível discutir, entre outros temas, a emigração dos madeirenses para a Austrália.

“Este ano, celebram-se 200 anos sobre a chegada dos primeiros madeirenses à Austrália, que se dedicaram ao cultivo da uva, mais precisamente da casta verdelho", notou a embaixadora.

Manuel Serrão e Antónia de Freitas Serrão, casal madeirense natural da freguesia de São Gonçalo, foram os primeiros madeirenses a fixarem-se em território australiano, tendo chegado a Perth a 15 de Julho de 1824.

A história da ligação da Austrália à Madeira é preservada há muitos anos e foi com um enorme gosto que dei a conhecer ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira um pouco mais desta história, que une as pessoas das nossas comunidades. Indra McCormick, embaixadora da Austrália

Na audiência com o presidente do parlamento madeirense houve ainda oportunidade para abordar a importância de vir a ser criado um grupo de trabalho parlamentar entre os dois países, com Indra McCormick a destacar “o valor da diplomacia e da cooperação internacional num período de clima instável e desafiador.”

A diplomata ressalvou, ainda, os esforços do país em prol da paz e da estabilidade, sublinhando a necessidade de uma cooperação entre todos.

"Tentamos cooperar no que conseguimos”, afirmou, ressaltando que, num mundo interdependente, a diplomacia desempenha um papel crucial para enfrentar os desafios globais.

McCormick elogiou a calorosa comunidade madeirense na Austrália, relevando a diversidade cultural da nossa Região.

"A comunidade madeirense na Austrália é uma comunidade bem integrada e prestigiada entre as demais comunidades imigrantes, contribuindo indelevelmente para a grandiosidade daquele país, razão pela qual é motivo de orgulho para a Madeira e para todo o povo Madeirense.", concluiu.