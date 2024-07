Concursos de empreitadas de obras públicas promovidos crescem 95,7% até Maio

Os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos registaram um crescimento homólogo de 95,7% até maio deste ano, anunciou a associação empresarial do setor.

Em 2023, o valor das obras públicas promovidas ascendeu a 6.047,6 milhares de euros, o que representou uma subida de 65,3%, face ao montante registado no ano anterior, refere a AICCOPN -- Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas no seu boletim de conjuntura sobre o setor.

Nos primeiros cinco meses deste ano, o total dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e objeto de reporte no Portal Base até ao passado dia 15 de junho, registou um acréscimo de 20,3%, em termos de variação homóloga temporalmente comparável, adianta.

Quanto à área licenciada pelas autarquias, até abril, a AICCOPN indica que se observou uma queda de 11,6% em termos homólogos, nos edifícios habitacionais e um recuou de 24,5% nos edifícios não residenciais.

Já o número de fogos licenciados em construções novas, por seu turno, até abril registou um decréscimo de 15,3%, para 9.704 alojamentos.

Em relação ao número de habitações transacionadas no primeiro trimestre deste ano este ascendeu a 33.077, num valor de 6.731 milhões de euros, representando, respetivamente, uma queda homóloga de 4,1% em número e uma subida de 1,8% em valor.

De acordo com a AICCOPN e com base na informação do Instituto Nacional de Estatística (INE), face ao último trimestre do ano passado, verificaram-se quedas nas transações de alojamentos, de 3,1% em número e de 6,2% em valor.

No período analisado e apesar da diminuição nas transações de alojamentos, o índice de preços da habitação denotou um crescimento de 7%, em termos homólogos, e de 0,6%, face ao quarto trimestre de 2023, segundo a associação empresarial do setor.

No que respeita ao montante do novo crédito à habitação atribuído pelas instituições financeiras, excluindo as renegociações, até ao mês de abril, este situou-se em 4.971 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de mais 33,6%, em termos homólogos.

Em abril deste ano, por sua vez, o stock de crédito das empresas do setor da construção detido pelas instituições financeiras diminuiu em 2%, face a idêntico mês de 2023, para 6.283 milhões de euros, salienta a associação empresarial do setor.