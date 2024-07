PS diz que o Governo gasta muito, mas mal os fundos europeus

O PS, por Paulo Cafoôo diz que o Governo Regional tem sido “eficiente em gastar muito” os fundos europeus, que têm chegado à Madeira, mas que “tem sido incompetente em gastar bem”.

O PS diz que não houve prioridade às pessoas e ao crescimento sustentável.

Rogério Gouveia argumentou em sentido contrário, o que levou Cafôfo a reconhecer obra, o que não significa nível de vida. “Continuámos na cauda da Europa”.

Cafôfo manifestou partilha de ponto de vista com Rogério Gouveia, no que respeita ao Centro Internacional de Negócios.

Cafôfo diz que tem havido tiros nos pés, por parte do Governo Regional, como o ajuste directo à SDM, mas também, por parte do PS nacional, com declarações que Cafôfo repudia.