Centro-direita segue à frente nas eleições para o Parlamento Europeu

O Partido Popular Europeu (PPE) mantinha-se hoje à frente nas eleições europeias, com 189 lugares, mais 54 que os socialistas, de acordo com uma atualização da projeção do Parlamento Europeu para os próximos cinco anos.

Uma segunda projeção do hemiciclo, baseada em 24 resultados provisórios nacionais, estimativas de Itália e Polónia e dados compostos por sondagens pré-eleitorais e à boca das urnas na Bélgica, alargou a diferença do centro-direita (integra o PSD e o CDS-PP) em relação aos Socialistas e Democratas (S&D, que inclui o PS), que têm 135 eleitos.

Os liberais do Renovar a Europa (que integra o Iniciativa Liberal) são o terceiro maior grupo, com 80 eleitos.

Os dados, anunciados esta noite pelo Parlamento Europeu, atribuem 72 eleitos aos Conservadores e Reformistas (ECR) e 58 eurodeputados ao Identidade e Democracia (ID, a que pertence o Chega).

Os Verdes (inclui o Livre e o PAN) passam de quarto a sexto lugar, com 52 eurodeputados, enquanto a Esquerda Europeia (que integra PCP e Bloco de Esquerda) terá conseguido 36 lugares.

Esta projeção da assembleia europeia coloca ainda 51 eurodeputados no grupo dos não inscritos e 52 recém-eleitos não ligados a nenhum grupo político do parlamento cessante.

Antes da apresentação destes números, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, destacou que a votação, que decorreu entre quinta-feira e hoje, reflete "um sinal de confiança do (nosso) povo, para que o Parlamento Europeu continue a liderar a agenda europeia".

"É também um sinal de que devemos continuar a trabalhar mais", defendeu, garantindo: "A democracia está viva".

O Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia (UE) eleita por voto direto.

No total, cerca de 361 milhões de eleitores dos 27 países da UE foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu, elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior. A Portugal cabem 21 lugares no hemiciclo.

Nas anteriores eleições de 2019, foram eleitos 751 eurodeputados, quando o Reino Unido ainda fazia parte da UE, mas com a sua saída, passaram a existir 705 lugares.

Na legislatura que agora termina, o PPE tinha 176 eurodeputados, enquanto o S&D tinha 139. Seguiam-se o Renovar a Europa (102), os Verdes (71), o ECR (69) e o ID (49). A Esquerda Europeia tinha 37 parlamentares e havia 62 eurodeputados não inscritos.