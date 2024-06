“Este resultado reforça a confiança do eleitorado no PSD, na AD e o desejo de garantir a estabilidade da Região”

Directa ao assunto, a candidata do PSD-Madeira na AD às eleições Europeias, Rubina Leal, declarou esta noite que a Região vai necessariamente defender um círculo eleitoral para as Regiões Ultraperiféricas, propondo uma alteração na lei eleitoral.

Manifestando "satisfação e sentido de responsabilidade" pelo facto de os madeirenses e porto-santenses terem dado "uma vitória clara e inequívoca ao projecto da AD", com vitória em 10 dos 11 concelhos e em 51 das 54 freguesias, Rubina Leal deixou claro que o PSD (coligado com o CDS) teve o melhor resultado de sempre nas eleições para o Parlamento Europeu.

Diz que "este resultado reforça a confiança do eleitorado no PSD-Madeira, na AD e o desejo de garantir a estabilidade da Região". Muito crítica, diz que "não pode continuar a ser o centralismo em Lisboa" a decidir "se os representantes da Madeira vão ou não em lugar elegível para as eleições para o Parlamento Europeu".

Posto isto, diz que "os 42,2% da AD representam um acréscimo de responsabilidade" e garantiu que, de forma firme", vai apresentar um caderno de encargos ao deputado eleito pelos Açores, Paulo Cabral do Nascimento, "com todas aquelas ideias, propostas e temas que são importantes para a Madeira e que importa defender", seja qual for o deputado que o faz.

Aproveitou ainda para saudar toda população da Madeira e Porto Santo, deixou uma palavra de apreço a todas as pessoas que estiveram nas mesas de voto e agradeceu a todos os que garantiram a normalidade do acto eleitoral. Houve ainda tempo para deixar um agradecimento às estruturas locais do PSD-M e a todos os militantes, explicando que, apesar de o partido estar nas quartas eleições em menos de 9 meses, mobilizaram-se e empenharam-se em todas as freguesias.