AD lembra que a Região precisa de apoios comunitários para reforçar respostas sociais

A candidata da AD - Aliança Democrática pela Madeira, Rubina Leal, sublinha a importância de a Madeira continuar a contar com as ferramentas europeias para manter a estratégia e as políticas públicas que tem vindo a implementar no âmbito da natalidade, do envelhecimento e da imigração.

Em nota emitida, a social-democrata destaca o trabalho feito pelo Governo Regional "para criar políticas públicas que dão apoio aos idosos", mas lembra que a Região precisa de apoios comunitários para manter essas respostas locais. "Estamos cientes de que há todo um trabalho a reforçar nos próximos anos, para o qual queremos continuar a contar com estes apoios comunitários”, disse.

Rubina Leal enumera um conjunto de medidas previstas com o apoio dos fundos europeus, nomeadamente as mais de mil novas camas nos Lares e cerca de 500 camas na rede dos Cuidados Continuados, assim como a requalificação das camas na área da saúde mental.

A candidata aponta também para o Cartão 65+, “através do qual os idosos passam a ter um conjunto de vantagens e a serem tratados de igual forma, estejam na Madeira, em Espanha, em França ou na Holanda”, uma das várias medidas defendidas pela AD - Aliança Democrática para a população idosa.