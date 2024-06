Cartaz partidário a menos de 500 metros da Assembleia de Voto em Campanário

Apesar da limpeza quase total da propaganda eleitoral, além de alguns cartazes de campanha que permanecem afixados em locais de maior movimento, como rotundas, em Campanário a reportagem do DIÁRIO constatou pequeno cartaz do RIR afixado a menos de 500 metros do Centro Cívico da freguesia, onde funciona a principal Assembleia de Voto - 5 secções de voto.

A proximidade da propaganda esquecida só não é mais problemática porque a propaganda em causa está afixada 'de costas', e por isso não é directamente visível - a mensagem partidária - para o edifício onde decorre a eleição para o Parlamento Europeu.