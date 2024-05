Eleitor com boné partidário na Assembleia de Voto do Campanário

Alegadamente não houve queixas ou reclamações, mas na Assembleia de Voto do Campanário, a funcionar no Centro Cívico, a reportagem do DIÁRIO constatou eleitor com boné de uma das forças politicas concorrentes à eleição para a Assembleia Legislativa da Madeira.

Indiferentes ao pormenor, a afluência às urnas tem estado a ocorrer dentro do normal, de acordo Quitéria Sousa, presidente da Mesa número três.

Nesta freguesia haviam votado, até às 16 horas, 1768 eleitores (38,17%). No total do Concelho da Ribeira Brava haviam votado 5285 eleitores (37,64%).