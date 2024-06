República decide mobilidade insular sem ouvir Regiões

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o Governo da República decide mobilidade insular sem ouvir as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. O governo central avança com mudanças no subsídio social de mobilidade “sem enquadramento legal”. O socialista Carlos Pereira chama a São Bento, de urgência, os responsáveis das Finanças e, em caso de necessidade, o ministro das Infraestruturas para abordarem o tema.

Com uma foto de Miguel Albuquerque acompanhado de Ireneu Barreto, no Palácio de São Bento, damos conta de que foi escolhida a “experiência” para actuar “o mais rapidamente possível”. Albuquerque reconduz sete governantes, distribuindo por quatro secretarias as áreas que eram tuteladas por Rui Barreto, que deixou o Executivo. Conheça, nestas páginas os perfis e os desafios dos secretários reconduzidos e veja como a oposição arrasa as escolhas feitas.

Nesta edição, dizemos-lhe, ainda, que a Região ‘empresta’ paisagens para três planetas de ‘Star Wars’ e que a Académica da Madeira e rádio TSF-M estreiam hoje ‘Peço a Palavra’.

Espaço ainda para destacar a entrevista a Sérgio Gonçalves, candidato pelo PS-M às Europeias, que está confiante na eleição. “Só o PS pode eleger um madeirense”, afiança o candidato ao Parlamento Europeu.

