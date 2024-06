Passageira fica inconsciente 7 horas no voo que transportava selecção moçambicana de futebol

Uma passageira que viajava no voo Maputo-Lisboa das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), que também transportava a seleção moçambicana de futebol, viajou inconsciente durante sete horas, tendo recebido assistência médica durante o trajeto, disse hoje a transportadora.

Em comunicado, a LAM refere que a mulher teve problemas de saúde, três horas após o avião ter descolado de Maputo, e ficou inconsciente durante sete horas de viagem, até ao destino, Lisboa.

"Para a assistência à passageira com problemas de saúde, a tripulação contou com os préstimos de seis médicos que se encontravam a bordo. Os cuidados foram prestados por três médicos da seleção nacional de futebol e três médicas do Ministério da Saúde de Moçambique", avança a nota.

O gesto de humanismo permitiu salvar a vida da passageira, sublinha o comunicado.

A LAM não especifica se a mulher era parte da comitiva da equipa nacional de futebol, dado que o voo também transportava outros passageiros.

Os jogadores da seleção moçambicana de futebol viajaram na sexta-feira no voo Maputo-Lisboa, para depois seguirem da capital portuguesa para Marrocos, onde na segunda-feira jogam contra a Guiné-Conacri, em partida da quarta jornada do Grupo G da zona africana de qualificação para o Mundial2026, que vai decorrer nos EUA, Canadá e México.