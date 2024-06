Semana do Ambiente encerra com destaque nas alterações climáticas

Depois de cinco dias de actividades. a grande maioria na Praça do Município, no Funchal, a Semana do Ambiente encerra com destaque às alterações climáticas, sob o mote 'Protege o Planeta, garante o teu futuro!'.

Na parte da tarde, um conjunto de actividades ligadas ao Parque Ecológico do Funchal, pretenderam sensibilizar os participantes para a preservação da natureza.

"Nesse sentido foram organizadas as seguintes actividades: painel informativo sobre a fauna e a flora do Parque Ecológico e alguns dos trabalhos de conservação efectuados ao longo dos tempos, jogo 'Explora com o Simão' – que se trata de um jogo educativo para crianças que as leva numa aventura emocionante pelo Parque Ecológico do Funchal. Através de dois jogos interativos e divertidos, os jogadores aprendem sobre a importância da preservação ambiental, da fauna e flora local, e do papel crucial que os morcegos desempenham no equilíbrio dos ecossistemas", explica um comunicado da Câmara Municipal do Funchal.

Acrescenta que "no primeiro jogo, a missão é encontrar o Simão, escondido em algum lugar do parque. Ao longo da aventura, as crianças são sensibilizadas para a importância da conservação dos ecossistemas. O segundo jogo destaca a importância dos morcegos para o meio ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas. As crianças neste jogo desafiador, controlam um morcego que caça o maior número de insetos possível. Ambos os jogos são adequados para crianças de todas as idades e podem ser jogados em smartphones e tablets".

Note-se também durante toda a semana o Percurso Sensorial dos Pés Descalços - percurso pedestre onde os participantes foram levados numa viagem dos sentidos pela natureza, proporcionando um contacto com alguns dos elementos naturais presentes no Parque Ecológico do Funchal: a terra, as pedras, as pinhas, os troncos e as folhas.

~Decorreu ainda a iniciativa 'Conhecer a Biodiversidade', que pretendeu dar a conhecer aos visitantes da Semana do Ambiente a existência de um mundo “escondido” dentro do nosso mundo.

"Este mundo rodeia-nos e é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Vamos então abrir uma janela para este mundo, com o recurso a lupas e microscópios para falar da biodiversidade e observar curiosidades não visíveis a olho nu. As temáticas exploradas serão Plantas, Aves, Morcegos e Polinizadores", dá conta a autarquia.

Por fim, o jogo 'O Nascimento da Laurissilva', que abordou a Floresta Laurissilva da Madeira, património mundial da UNESCO, que completa 25 anos de reconhecimento internacional.