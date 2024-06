PR pediu à selecção para regressar a Portugal apenas em 15 de Julho

O médio Bernardo Silva revelou hoje que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu aos jogadores da seleção para regressarem a Portugal apenas no dia 15 de julho, ou seja, como campeões europeus de futebol.

"O Presidente tentou que nós prometêssemos que só voltávamos no dia 15 de julho. Nós vamos dar o nosso melhor, com toda a ambição que temos. O Presidente, como sempre, é muito otimista, muito confiante e passou-nos essa energia positiva para que pudéssemos fazer o melhor possível e só voltar a Portugal no dia 15 de julho", afirmou Bernardo Silva, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogador do Manchester City referia-se ao evento de quinta-feira no Palácio de Belém, em que a equipa lusa que vai participar no Euro2024 foi recebida e jantou com Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre o particular de sábado com a Croácia, Bernardo Silva considerou que será um jogo importante, embora o principal objetivo desse duelo seja "preparar da melhor forma" o Europeu que vai decorrer na Alemanha.

"Estamos focados em fazer um bom jogo e, sobretudo, ver o que não vai correr melhor para acertar essas situações antes do Euro", referiu o médio de 29 anos.

Bernardo Silva mostrou-se ainda ansioso para fazer o seu primeiro jogo no Estádio Nacional, no Jamor, que vai ser o palco do encontro com os croatas: "Nunca lá joguei e isso torna ainda mais especial. É um estádio mítico do nosso futebol e estou com muita vontade de finalmente jogar no Jamor".

O jogador do City deixou deu ainda os parabéns à seleção de sub-17 por ter feito um "Campeonato da Europa espetacular", ao chegar à final da prova, em que perdeu com a Itália.

A seleção nacional treina hoje a partir das 18:30, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, numa sessão já com a presença de Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, que hoje se juntam ao estágio.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, na terça-feira, em Aveiro.

No primeiro jogo de preparação, a seleção nacional venceu a Finlândia, por 4-2, no Estádio José Alvalade.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.