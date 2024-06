Câmara de Santa Cruz aprova apoios no valor de 335 mil euros para várias áreas

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, no decorreu da reunião de Câmara, uma série de apoios em várias áreas que totalizam 335 mil euros, apoiando várias entidades do concelho.

De acordo com nota enviada à comunicação social, a maior fatia vai para o desporto com um total de 109.168,51 euros, distribuídos por 18 entidades, de âmbito desportivo, que submetendo candidaturas ao referido apoio, apresentaram um total de 30 projectos/actividades.

Segue-se a cultura, com 105.802,70 euros que serão distribuídos por 26 entidades no âmbito da cultura, cidadania e educação: 23 entidades na área cultural, 2 entidades da área educacional e 1 entidade na área da cidadania.

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, através de um contrato-programa, vai receber 60 mil euros, em duas parcelas a distribuir este ano e no próximo. Este é um protocolo no âmbito do projecto Life Natura@night.

Na área social, 52 mil euros serão dados a 7 associações e, quanto à causa animal, vai receber 10 mil euros.