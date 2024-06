Grupo SATA retoma ligações de Ponta Delgada a Londres

O grupo SATA, através da Azores Airlines, retomou as ligações diretas entre as cidades de Ponta Delgada e Londres, no Reino Unido, tendo o primeiro voo sido realizado hoje, anunciou a empresa.

De acordo com uma nota de imprensa, o primeiro voo entre Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e Londres, "operado no Airbus A321ceo da Azores Airlines 'Natural', com a matrícula CS-TKP, aterrou por volta das 12:35 (hora dos Açores) no aeroporto de Gatwick, tendo regressado a Ponta Delgada, no mesmo dia, com aterragem no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, às 16:30" locais [17:30 em lisboa).

Os passageiros foram acolhidos à chegada do Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, com "uma ação de boas-vindas, que incluiu a oferta de uma simbólica flor de cor azul, em alusão às cores da Azores Airlines", refere a empresa na nota.

"A reabertura desta rota, para a qual temos elevadas expetativas, é um momento vivido com grande entusiasmo. Ligar os Açores a Londres significa aumentar a oferta de destinos aos nossos passageiros e continuar a potenciar a conetividade da nossa rede", afirma Graça Silva, Diretora de Vendas, Marketing e Comunicação do Grupo SATA, citada no comunicado.

Graça Silva salienta ainda que "esta é a altura certa para retomar ligações entre os Açores" e Londres, um "destino europeu de referência e de confluência de tráfego aéreo".

A Azores Airlines disponibiliza ligações diretas entre Londres e Ponta Delgada, duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, sendo que o horário da operação "permite usufruir do programa da Azores Airlines StopOver Azores, que oferece a possibilidade de uma paragem intermédia até sete dias, antes de prosseguir viagem até ao destino final", acrescenta a empresa.