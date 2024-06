CDU quer defender produção regional e soberania alimentar no Parlamento Europeu

A candidatura da CDU às Eleições Europeias realizou este domingo, 2 de Junho, uma acção de campanha no mercado agrícola do Santo da Serra, onde defendeu a valorização da produção regional.

O cabeça-de-lista da candidatura, o candidato Duarte Martins, alertou que a Madeira precisa de quem no Parlamento Europeu "de quem no Parlamento Europeu defenda a produção regional e a soberania alimentar".

“A agricultura assume uma importância estratégica para a produção regional, para a qualidade de vida e para a soberania alimentar, para a ocupação harmoniosa do território, para a defesa do meio ambiente, da floresta e do mundo rural, para a coesão económica e social da nossa Região", salientou, acrescentando que "mesmo que como complemento de outras actividades principais, a agricultura familiar valoriza o trabalho produtivo e reprodutivo das explorações em bens e serviços, significando um importante complemento do rendimento de milhares de famílias".