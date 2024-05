Colisão deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas esta manhã, pelas 8h40, numa colisão no Imaculado Coração de Maria, no cruzamento com o Caminho dos Saltos, no Funchal. Os ferimentos nas vítimas foram ligeiros.

Uma mulher de 85 anos com uma hemorragia nasal, devido ao embate, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foi necessário accionar os Bombeiros Sapadores do Funchal para socorrer as duas outras sinistradas. Uma mulher de 51 anos, que apresentava suspeitas de fractura num dos membros inferiores, já a outra vítima, também do sexo feminino, queixava-se de dores na coluna.

Todas os sinistradas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local.