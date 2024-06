Provas de Aferição de Português e de Português Língua Segunda realizadas por 2.342 alunos

Realizaram-se, esta segunda-feira, as Provas de Aferição do Ensino Básico de Português e de Português Língua Segunda, do 8.º ano de escolaridade.

A Prova de Aferição de Português foi realizada, em 27 escolas, por 2.341 dos 2.502 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 93,6%, indica nota à imprensa.

A Prova de Aferição de Português Língua Segunda foi efectuada, numa escola, pelo único aluno inscrito.

"O processo decorreu de forma tranquila", revela a Secretaria Regional de Educação.