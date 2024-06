Dia da Criança assinalado na EB1 com Pré-Escolar e Creche Professor Eleutério de Aguiar

O Dia Mundial da Criança foi comemorado, hoje, na EB1 com Pré-Escolar e Creche Professor Eleutério de Aguiar.

A data foi assinalada com um flashmob alusivo ao projecto 'Escola Azul', com a música 'Canção do Mar', tendo este sido dinamizado pelas crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo.

Neste ambiente festivo, foi trabalhada a consciência ambiental, através de uma coreografia com Língua Gestual Portuguesa.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também se juntaram à comemoração, proporcionando um banho de espuma às crianças.