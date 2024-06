Tomás Lacerda e Paulo Freitas convocados para representar Portugal no Campeonato Europeu de Sup

Os atletas madeirenses Tomás Lacerda e Paulo Freitas foram seleccionados para integrar a Selecção Nacional e representar Portugal no primeiro Campeonato Europeu de Stand Up Paddle (SUP) organizado pela Federação Europeia de Canoagem.

A competição, denominada ECA Canoe Sprint, Paracanoe & SUP European Championships, será realizada em Szeged, Hungria, entre os dias 12 e 16 de Junho.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, Tomás Lacerda participará nas provas de Technical Race (1 km) e Sprint (200 m), enquanto atleta do CTM.

Estou muito contente por representar Portugal neste que será o primeiro europeu com Stand Up Paddle na Federação Europeia de Canoagem. Este era um dos meus principais objectivos para este ano, trabalhei muito com a minha equipa técnica para ir ao europeu e representar Portugal nos sprints e no race técnico. Quero desfrutar deste momento com a restante Seleção e, com esperança, trazer um grande resultado tanto a nível individual como coletivo. Agradeço imenso todo o suporte da direção e equipa técnica da FPC". Tomás Lacerda

Já Paulo Freitas, atleta do Ludens Machico, competirá nas provas de Long Distance (9 km) e Technical Race (1 km).

Estou muito feliz com esta convocatória para representar Portugal no Campeonato da Europa. Este era um dos meus principais objectivos para a temporada. Vou para a Hungria com o intuito de alcançar bons resultados e mostrar que Portugal também pode ser uma potência no SUP mundial". Paulo Freitas

Esta convocatória é um marco importante para o desenvolvimento do SUP em Portugal, reafirmando o compromisso da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC com o crescimento da modalidade no país e o apoio contínuo aos atletas nacionais, indica nota à imprensa.