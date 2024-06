CMF prossegue acções de sensibilização sobre mosquito da dengue

Mais uma acção de sensibilização e formação sobre o Mosquito Aedes aegypti foi realizada, hoje, na sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, tendo sido proferida por Ysabel Gonçalves, conservadora de Entomologia do Museu de História Natural do Funchal.

Esta acção, que faz parte de um conjunto alargado de iniciativas do género que a autarquia tem efectuado e que, inclusivamente, têm percorrido as diversas freguesias do Funchal, contou com a presença dos centros comunitários do Funchal e Regional, bem como da Sociohabita Funchal e ginásios municipais, num total de cerca de 100 utentes, indica nota à imprensa.

Contou ainda com a presença da vereadora Nádia Coelho responsável pelo pelouro do Ambiente.

Esta acção enquadra-se na Estratégia Municipal de combate ao mosquito (Aedes aegypti) vector de transmissão da Dengue, presente no Funchal desde 2015.

Além destas acções de sensibilização e formação, a autarquia tem mantido a aposta na aplicação de sal-gema nas sargetas seguindo um plano validado cientificamente e uma atenção redobrada à existência de criadouros nas áreas públicas sob a responsabilidade municipal.