IVBAM prossegue visitas aos viticultores da Região

O IVBAM - Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira dá continuidade às visitas aos viticultores da Região através de Tiago Freitas e Gonçalo Tito Caldeira, do Conselho Directivo.

A equipa do IVBAM tem percorrido as duas ilhas para testemunhar a evolução de diversos vinhedos e ouvir dos viticultores as suas necessidades e anseios. A iniciativa visa garantir proximidade e diálogo com os produtores no terreno.

Na ocasião, o Governo Regional destaca o compromisso "de aumentar 0,20€/Kg aos produtores da casta Tinta Negra, no sentido de permitir um maior rendimento do sector".