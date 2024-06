Homem morre à facada após discussão em Faro

Um homem morreu hoje, alegadamente devido a ferimentos de arma branca, na sequência de uma discussão em Faro, revelou a PSP, acrescentando que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

O Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro referiu, em comunicado, que foi acionado pelas 18:30 para uma "ocorrência de uma contenda entre cidadãos", na cidade de Faro.

"Os meios policiais, ao chegarem ao local, depararam-se com uma vítima, do sexo masculino, com ferimentos provocados, aparentemente, por arma branca, a qual foi assistida no local por equipas de emergência", pode ler-se.

"Porém, estes esforços revelaram-se infrutíferos, vindo o óbito a ser declarado ainda no local", acrescentou.

A PSP de Faro destacou ainda que devido ao "resultado do crime" ter sido "a morte da vitima, foi acionada a Polícia Judiciária, para a subsequente investigação criminal".