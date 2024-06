Jogadores portugueses tiveram visita de familiares após vitória sobre a Turquia

A seleção portuguesa arrancou hoje a preparação para o duelo de quarta-feira com a Geórgia, da terceira e última jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, num dia em que o grupo trabalhou de forma dividida.

Em Marienfeld, na Alemanha, após o triunfo de sábado perante a Turquia (3-0), que valeu o apuramento e o primeiro lugar do agrupamento, o selecionador Roberto Martinez colocou os jogadores que participaram no jogo em Dortmund em recuperação, com trabalho especifico de ginásio, enquanto os restantes realizaram treino no relvado.

Essa informação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), já que hoje Portugal esteve de 'porta fechada' no seu centro de estágios em solo alemão. Rafael Leão, castigado, é baixa certa para a partida com a Geórgia.

Também de acordo com a FPF, após o jogo com Turquia, familiares dos jogadores e também do staff da seleção pernoitaram no hotel em que a comitiva lusa está instalada.

Na segunda-feira, Portugal volta a treinar em Marienfeld, numa sessão agendada para as 18:00 locais (17:00 horas de Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social.

O Geórgia-Portugal está agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) de quarta-feira, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

Nos oitavos de final, a formação das 'quinas' já sabe que joga em 01 de julho, uma segunda-feira, no mesmo horário, em Frankfurt, frente a um terceiro colocado, dos agrupamentos A, B ou C.