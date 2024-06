Embaixador da China recebido pelo Representante da República

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang, que era acompanhado por uma comitiva diplomática daquele país.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a importância das relações económicas entre a China e Portugal, e em especial as perspectivas de cooperação com a Região Autónoma da Madeira, ao nível da transição digital, economia azul e zonas francas comerciais.

O embaixador, que realiza a segunda visita à ilha da Madeira, desta vez acompanhado por uma comitiva de 10 empresários chineses, manifestou particular empenho na criação, em colaboração com a Universidade da Madeira, de um centro de língua chinesa e na geminação entre a nossa Região e a próspera província chinesa de Jiangsu.

O Representante da República aproveitou para salientar a exemplar integração da comunidade chinesa, com cerca de 200 pessoas, na sociedade madeirense, e reiterou os seus agradecimentos ao embaixador pelo trabalho em prol do reforço dos laços económicos e culturais entre o seu país e a Região.