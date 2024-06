Altares de São João continuam a animar a baixa funchalense

Os Altares de São João, evento que é organizado pela Câmara Municipal do Funchal, continua a animar a baixa, hoje com a participação de dois grupos com música distinta.

O grupo de cantares Madeira Despique - Gente Antiga, que normalmente vai a várias freguesias da Madeira, nomeadamente nas Missas do Parto, e a Associação Fado da Madeira, que já tem um longo historial de dinamização cultural e musical, estiveram hoje na Praça do Carmo.