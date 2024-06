Nuno Cró e Bernardo Rebolo venceram torneio de volei de Praia da Calheta

Chegou ao fim o mini-torneio “Abertura de Volei de Praia na Calheta 24” e já começou a ser planeado a edição de 2025 que se pretende seja “um momento de preparação para a época de volei de praia. Expectativas mais que superadas numa primeira edição que decorreu durante três dias e com nuances nada habituais ao nível regional”, Ricardo Nunes, responsável pela organização e experiente técnico que tratou de fazer um balanço à competição.

Os grandes vencedores foram Nuno Cró / Bernardo Rebolo, após uma final disputadíssima contra Ricardo Bonifácio / Nataniel Alvares.

A atribuição do terceiro lugar disputou-se também de uma forma renhida com o marcador de 2-1 para Cristiano Correia / Pedro Vieira, no jogo contra Vanderlan Silva / João Rosa.

“Foram três extraordinários dias de volei de praia, com condições atmosféricas alternadas, com sol e sem sol, com vento e sem vento, o que exigiu muita adaptação por parte dos competidores”, referiu o técnico.

Foram três dias que juntou cerca de 90 jogadores que aceitaram o repto de preparação para a temporada de praia que se avizinha. Competiram 16 duplas divididas por dois grupos de oito que aproveitaram as seis quadras masculinas e quatro quadras femininas

No primeiro dia disputou-se o acesso à meia-final com as duplas divididas por duas chaves de 8 com dupla eliminatória. Realizaram-se 10 jogos ao melhor de 3 sets em cada chave com vários destes a serem decididos na negra.

No final do dia estavam apurados os semi-finalistas. No grupo A, Ricardo Bonifácio / Pedro Vieira; Vanderlan Silva / João Rosa; Cristiano Correia / Pedro Vieira; Nuno Cró / Bernardo Rebolo. Já no grupo B ficaram apurados Gonçalo Melo / Pedro Luís; Rodrigo Escórcio / André Castro; Andrés Chada / André Escórcio; Maximo Nachychko/ David Cabrera

No segundo dia foi dedicado às quadras, tendo a competição sido realizada por género conferindo uma equidade mais acentuada, com o apuramento a disputar-se na parte da manhã e as meias-finais e finais na parte da tarde. Saíram vencedoras as quadras: Ema / Beatriz / Érica / Sílvia / Brígida e Gustavo / Pedro / Ruben / Guilherme.

No último dia de competição realizou-se as tão aguardadas meias-finais e finais das duplas em níveis A e B. O espectáculo estava garantido e foi confirmado com jogos muito emotivos e de desfecho incerto sendo vários decididos no derradeiro e último set.

No Grupo B a classificação final foi:

1. Gustavo Melo / Pedro Luís

2. David Cabrera / Máximo Nachychko

3. Rodrigo Escórcio / André Castro

4. Andrés Chada / André Escórcio

Já no Grupo A, as finais foram disputadas num ambiente intimista com o público a ser convidado a sentar-se à volta do campo principal e a disfrutar em proximidade dos Serviços, Remates, Blocos, Defesas das duplas finalistas.

Uma atmosfera extraordinária com os apoiantes a dividirem-se pelas duplas em campo.

A classificação final ficou assim ordenada:

1. Nuno Cró / Bernardo Rebolo

2. Ricardo Bonifácio / Nataniel Alvares

3. Cristiano Correia / Pedro Vieira

4. Vanderlan Silva / João Rosa