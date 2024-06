Autarquia homenageia Estrela da Calheta após conquista da Taça da Madeira de Ouro

O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, recebeu, ontem, no Salão Nobre da autarquia, a equipa de iniciados do Estrela da Calheta Futebol Clube, após a conquista da Taça da Madeira de Ouro, disputada no passado dia 19 de Maio.

De forma a assinalar "a grande vitória da equipa", o presidente dedicou uma homenagem e agradeceu "todo o trabalho e empenho ao longo dos anos, tanto por parte da direcção e da equipa técnica como dos jogadores".

Carlos Teles aproveitou a presença dos jovens atletas para salientar a importância da prática desportiva, seja qual for a modalidade, exaltando "a forma como o concelho tem crescido, ano após ano nesta área, com inúmeros campeões em destaque".

“Se é importante saber ganhar também é importante saber perder”. Foram as palavras de motivação do presidente da autarquia, aos jovens desportistas.

Por seu turno, o presidente do Estrela da Calheta FC agradeceu o "constante apoio" que a Câmara Municipal da Calheta tem oferecido no campo do desporto, bem como a homenagem dedicada.