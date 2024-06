São João proporciona três dias de festa no Mercado da Penteada

Começa hoje o São João no Mercado Municipal da Penteada. O evento prolonga-se até domingo, 23 de Junho. Amanhã, o destaque são as Marchas Populares.

Nestas Marchas Populares, que animam o São João do Mercado da Penteada, participam a Associação de Animação Gerigonça, a Sociohabitafunchal, o Centro Comunitário Regional, a Casa do Povo do Monte e ainda a Associação Cultural e Recreativa do Galeão, indica nota à imprensa.

Haverá actuações musicais nos três dias do São João da Penteada. Hoje com o Buzico e a Banda Fixe.

Já amanhã, além das Marchas Populares, que acontecem às 18h00, há também para ver Madeira Brinco e Tony Jardim.

No último dia, domingo, 23 de Junho, o encerramento está a cargo de José Luís Mendonça. A música ambiente prolonga-se até às 18h00.

Este evento enquadra-se na dinamização dos mercados municipais, sendo que também contribui para potenciar a actividade económica, proporcionando, ao mesmo tempo aos munícipes, a degustação de petiscos tradicionais, acrescenta a mesma nota.

A CMF convida a população a participar nas festividades mantendo, desta forma, uma tradição de cariz popular.