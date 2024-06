Vitória de Setúbal vai "aguardar serenamente" decisão de recurso interposto

O Vitória de Setúbal revelou hoje que continua a aguardar o desfecho na comissão de Recurso da decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em não licenciar a equipa sadina para as suas competições.

"Foi o Vitória Futebol Clube SAD informado através do site da Federação Portuguesa de Futebol que a decisão sobre a inscrição na Liga 3 para época 2024/25 da sua equipa sénior de futebol masculina continua a aguardar desfecho na Comissão de Recurso", escreveram os sadinos, acrescentando: "O Vitória aguarda serenamente a decisão do recurso interposto, convicto de que a razão nos assiste".

O Vitória de Setúbal, vice-campeão do Campeonato de Portugal e que assegurou em campo a subida à Liga 3, não consta da lista de clubes licenciados para as competições da FPF na época 2024/25.

Na listagem divulgada em comunicado pode ler-se que o "Vitória de Setúbal tem um processo pendente de decisão da Comissão de Recurso".

Na origem do não licenciamento dos sadinos, segundo a notificação enviada aos clubes em 31 de maio, terão estado questões de secretaria relacionadas com documentação emitida pela Segurança Social, que impedem, no entendimento da Comissão de Licenciamento, o cumprimento dos requisitos financeiros necessários para participar na Liga 3.

Os responsáveis vitorianos contestam o veredito inicial e apresentaram recurso, tanto na Comissão de Recurso, como no Conselho de Justiça, aguardando agora por um desfecho favorável, que permita ao clube fundado em 1910 a presença no terceiro escalão do futebol nacional.