Madeira é a região do país com maior redução do desemprego registado em Maio

A Madeira foi a região com a maior redução do desemprego registado durante o mês de Maio. Esses dados, que revelam uma redução de 19,6%, foram hoje revelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Numa nota à imprensa, a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude dá conta de que se trata de uma diminuição acentuada de 1.666 desempregados na Região, quando comparado com a de Maio do ano passado.

Nos Açores houve uma redução de 15,6%. Nas restantes regiões do país registam-se aumentos homólogos, resultando num crescimento global do desemprego de 8,5% para a média nacional.

"Com o valor mais baixo desde Outubro de 2004, no final de Maio de 2024, estavam inscritos no IEM 6.832 desempregados o que corresponde a um decréscimo de 3,7% de inscritos face ao mês anterior (-260 inscritos)", indica o IEFP, acrescentando que "em Maio "na comparação com o mês anterior, em todas as regiões há um decréscimo do número de inscritos, com a RAM a registar uma diminuição de 3,7%, sendo a diminuição a nível nacional de 2,5%".

O número de ofertas recebidas ao longo do mês passado, na RAM, aumentou ligeiramente (2,1%) face ao mês anterior, acima da média nacional (+1,5%). Já o desemprego jovem decresceu 5,3% (-46 inscritos), comparativamente ao mês anterior.

Ana Sousa refere que “uma vez mais, os indicadores mostram-se muito positivos. Desde Outubro de 2004 que não tínhamos um número tão baixo de pessoas inscritas no Centro de Emprego e isso deve-se ao excelente desempenho do tecido económico regional”.

Contudo e, face à conjuntura atual, a Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude pede “responsabilidade e maturidade para que não deixemos cair por terra estes indicadores históricos”, numa clara alusão ao cenário político actual de incerteza e de indefinição, referindo ainda que “a não aprovação do Programa de Governo, bem como a inviabilização do Orçamento Regional, poderão colocar em causa o reforço dos apoios, na vertente de estágio e de empreendedorismo, dos programas de formação e emprego, da revisão e a criação de novas medidas ativas de emprego e da continuidade das ações em curso, entre outras situações que colocam em causa, um dos principais objetivos do Governo Regional, nomeadamente, uma melhor e mais rápida integração no mercado de trabalho”, concluiu.