Aluno da F.F. participou com a comitiva portuguesa no EuroApprentices em Helsínquia

Tiago Freitas, aluno da Escola Secundária de Francisco Franco, fez parte da comitiva portuguesa que participou no Encontro Internacional de EuroApprentices 2024, entre os dias 12 e 16 de Junho, em Helsínquia. Neste encontro estiveram presentes 80 jovens estudantes de onze nacionalidades.

"Esta participação permitiu ao jovem estudante ‘da Francisco Franco’, que integrou a comitiva portuguesa com mais três alunos do Continente, uma experiência de intercâmbio europeu, que se configurou num seminário de capacitação e partilha de experiências para o trabalho de embaixador do programa Erasmus+", refere nota de imprensa emitida pela escola.

Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, Áustria, República Checa, Roménia, Finlândia, Polónia e Finlândia estiveram representados nesta iniciativa.