1.124 alunos testaram hoje os seus conhecimentos de Português na Madeira

Esta sexta-feira, 14 de Junho, foi um dia para testar os conhecimentos de 1.124 alunos nas Provas Finais do 3.º Ciclo de Português Língua Não Materna A2 e de Português Língua Não Materna B1, do 9.º ano de escolaridade, e nos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de Português e de Português Língua Não Materna, do 12.º ano de escolaridade.

Segundo a Secretaria Regional de Educação, o processo "decorreu de forma tranquila".

A Prova Final de Português Língua Não Materna A2 foi realizada, em 11 escolas, por 39 dos 40 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 97,5%.

A Prova Final de Português Língua Não Materna B1 foi efetuada, em 16 escolas, por 44 dos 45 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 97,8%.

O Exame Final de Português foi realizado, em 15 escolas, por 1040 dos 1341 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 77,6%.

O Exame Final de Português Língua Não Materna foi efetuado, numa escola, pelo único aluno inscrito.