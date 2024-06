Zelensky afirma que receberá "em breve" F-16 da Dinamarca

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou ontem que a Dinamarca vai entregar "em breve" caças F-16 prometidos à Ucrânia, para que o país possa defender-se da agressão russa.

"Durante o nosso encontro, discutimos os preparativos para a transferência dos aviões F-16 dinamarqueses, que serão entregues em breve à Ucrânia", escreveu Zelensky na sua conta oficial na rede social X, dando conta do seu mais recente encontro com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.

A reunião decorreu no âmbito da Cimeira para a Paz na Ucrânia que se realizou este fim de semana na Suíça e na qual Frederiksen voltou a manifestar o seu apoio a Kiev, além de salientar, numa alusão à Rússia, que "um mundo em que as fronteiras podem ser alteradas através da força militar não pode ser aceite".

Tendo em conta o empenho da Dinamarca na luta que trava a Ucrânia, Zelensky disse estar "grato" pelo apoio do país nórdico.

O Governo da Noruega considera que a Ucrânia será capaz de se defender com aviões F-16 de fabrico norte-americano.

No entanto, refere a agência noticiosa espanhola Efe, especula-se sobre quando é que os ucranianos vão utilizar estes aviões, que ainda não chegaram ao território ucraniano.

A conferência para a paz na Ucrânia, organizada pela Suíça na sequência de um pedido do Presidente ucraniano, juntou representantes de quase uma centena de países e organizações - metade dos quais da Europa -, mas foram várias as ausências (no total foram dirigidos convites a 160 delegações de todo o mundo).

A ausência de maior peso foi a da Rússia, que lançou a guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022 e não foi agora convidada. O Kremlin (Presidência russa) contou com a 'solidariedade' de vários países, que rejeitaram participar na cimeira dada a sua ausência, como sucedeu com a China.

O comunicado final da cimeira "reafirma a integridade territorial do país" e pede que "todas as partes" estejam envolvidas para se alcançar a paz.