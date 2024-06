Candidaturas abertas para prémio literário 'João Augusto D'Ornelas'

Encontra-se a decorrer a fase final para a submissão dos trabalhos literários referentes à 4.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, promovido pela autarquia de Câmara de Lobos.

Os interessados têm até o dia 19 de Julho para entregar as suas obras, em mão ou via correio, na Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O Prémio Literário João Augusto d’Ornelas visa prestar homenagem à memória do prestigiado escritor câmara-lobense do século XIX., nascido no Estreito de Câmara de Lobos a 24 de agosto de 1833 e falecido no Funchal a 11 de julho de 1886, indica nota à imprensa.

O autor iniciou a sua carreira como aprendiz de tipógrafo nos jornais O Arquivista e n’A Ordem, tendo sido redactor do jornal O Direito. Posteriormente, foi correspondente do Jornal do Comércio, de Lisboa, e do Comércio do Porto. Destacou-se na imprensa literária com inúmeros folhetins e romances editados sob o signo do Romantismo, sendo 'A Mão de Sangue' a sua obra mais conhecida.

Com esta nova edição do Prémio Literário, pretende-se dar a conhecer o seu patrono, estimular o gosto pela leitura e escrita, e valorizar a língua portuguesa. Esta iniciativa também faz parte da estratégia cultural da Câmara Municipal de Câmara de Lobos para promover e incentivar a criação literária através da escrita em prosa, sob a forma de conto, com tema livre, entre 20 a 25 páginas. Contudo, deve haver, directa ou indirectamente, no enredo, pelo menos uma alusão às vinhas e/ou vinho Madeira, uma marca da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, acrescenta a mesma nota.

O vencedor (1.º lugar) receberá um prémio pecuniário no valor de 2.000 euros, podendo ainda ser atribuídas menções honrosas, até um máximo de duas. O trabalho vencedor e as possíveis menções honrosas serão publicados em livro.

O júri da 4.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas será composto por três elementos de reconhecido mérito e idoneidade: António Barroso Cruz, Carmo Marques e Nuno Barros.

Para mais informações, os interessados devem consultar o regulamento do Prémio no portal de internet da autarquia em: https://www.cm-camaradelobos.pt/servicos/cultura/premio-literario-joao-augusto-d-ornelas.