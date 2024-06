Alvinegros vão hoje a eleições

O Clube Desportivo Nacional, recém promovido à I Liga de Futebol Português, vai esta segunda-feira, 17 de Junho, a eleições para escolher os órgãos sociais para o triénio 2024/2027

O sufrágio acontece na sede do clube na Rua do Esmeraldo número 46, na cidade do Funchal, entre as 10 e as 19 horas.

Rui Alves encabeça a lista única candidata, sendo esta a 11.º vez que concorre à presidência dos alvinegros depois de quase 30 anos a liderar o clube.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o centésimo sexagésimo nono dia do ano, em que faltam 197 dias para o fim de 2024:

- 11h30 - As Casas de Saúde de psiquiatria da Madeira promovem uma conferência de imprensa para abordar o “grave e elevado risco de perturbação actual para a saúde mental na Madeira” na Casa de Saúde S. João de Deus, no Funchal;

- 12 horas – A Mesa dos Serviços de Contabilidade e Consultoria de Gestão da ACIF toma posse;

- 12h30 – A Câmara Municipal do Funchal apresenta os ‘Altares de São João’ na Nau Sem Rumo, na Rua 31 de Janeiro;

- 14h30 - A Câmara Municipal do Funchal promove o seminário ‘Plano de Acção Climática do Funchal - Sensibilidades, Vulnerabilidades, Riscos e Proposta de Territórios Vulneráveis Prioritários para o Funchal’ na Sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal;

- 17 horas – O Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira reúne-se com o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos;

- 17h30 - A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Civil, promove mais uma sessão do projecto 'Tarde de Engenharia', desta feita com o tema 'Controlo dimensional de modelos BIM com recurso a realidade aumentada', na sede regional na Rua Conde Carvalhal n.º 23;

- 18 horas – A Câmara Municipal do Funchal realiza a cerimónia de assinatura de 18 protocolos de cooperação entre empresas e o Município do Funchal, no Salão Nobre da autarquia;

- Das 14 às 20 horas – O DIÁRIO transmite na sua Fan Zone localizada na Praça da Restauração, na cidade do Funchal, os jogos do Euro 2024:

14 horas - Roménia vs Ucrânia;

17 horas - Bélgica vs Eslováquia;

20 horas - Áustria vs França;

Principais acontecimentos registados a 17 de Junho, Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca e Dia da Consciência:

1789 - Paris a caminho da Revolução. Juramento da Sala do Jogo da Pela, pelo Terceiro Estado, resultante dos Estados Gerais, que se compromete a não abandonar o local até à elaboração da Constituição.

1885 - Chega a Nova Iorque a Estátua da Liberdade, oferecida pela França para comemorar os 100 anos da Independência dos EUA (1776-1886).

1911 - É publicado em Diário do Governo o primeiro esboço de Código da Estrada em Portugal.

1919 - Crise económica em Portugal. Greve geral de 48 horas. Explodem várias bombas em Lisboa e a sede da União Operária Nacional é encerrada.

1922 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegam ao Rio de Janeiro, completando a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1928 - A primeira aviadora a arriscar a travessia do Atlântico, a norte-americana Amelia Earhart, levanta voo da Terranova com destino ao Reino Unido, atingindo o País de Gales 21 horas depois.

1940 - O cônsul português em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes, contraria as ordens de Salazar e começa a emitir vistos de entrada em Portugal aos refugiados de guerra que os solicitarem.

1940 - II Guerra Mundial. O general Charles De Gaulle funda, em Londres, o Comité Nacional da França Livre, para coordenação da resistência à ocupação nazi.

1972 - O Presidente da República, Américo Tomás, acompanhado por membros do Governo de Marcello Caetano, inaugura o Autódromo do Estoril.

1974 - Atentado à bomba do IRA, no Parlamento inglês, em Londres, causa 11 feridos.

1984 - Começam as emissões experimentais da "TSF - Rádio Jornal", só em Lisboa e não legalizada.

1987 - É lançada à água, nos estaleiros de Vila do Conde, a réplica da caravela com que Bartolomeu Dias passou o Cabo das Tormentas, 500 anos antes.

1991 - O Governo sul-africano elimina a última lei do apartheid, que vigorou no país durante quatro décadas.

1992 - É atribuído o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores ao romance de José Saramago "Evangelho Segundo Jesus Cristo".

1995 - É celebrada em Genebra a primeira das 31 reuniões do grupo de trabalho necessárias para confirmar a adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio.

1998 - Fuga radioativa numa fábrica de Acerinox, em Cadiz, Espanha.

2003 - O Prémio da Paz 2003,da Associação Alemã de Livreiros, é atribuído à escritora e ensaísta norte-americana Susan Sontag.

2006 - Portugal qualifica-se para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol, ao derrotar o Irão por 2-0, em Frankfurt, Alemanha.

2007 - O partido de direita UMP, do Presidente francês Nicolas Sarkozy, vence a segunda volta das eleições legislativas, com maioria absoluta.

2007 - O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, empossa o novo governo de emergência chefiado pelo economista independente Salam Fayyad e ilegaliza o Hamas e o seu braço armado, as Brigadas Ezzedine Al-Qassam.

2007 - É detido, no Montenegro, Vlastimir Djordjevic, antigo líder das forças de segurança sérvias do Kosovo, procurado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia por crimes de guerra cometidos entre 1998 e 1999.

2012 - O partido conservador Nova Democracia, liderado por Antonis Samaras, vence as eleições legislativas na Grécia, mas não consegue maioria absoluta.

2015 - Os acionistas do BPI (Banco Português de Investimento) decidem em reunião magna chumbar a desblindagem dos direitos de voto a 20% no banco, passo essencial para o sucesso da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pelo CaixaBank.

2016 - O Rio de Janeiro decreta o "estado de calamidade pública" a 49 dias da abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A medida é causada por uma grave crise financeira que, entre outras, impede o cumprimento de obrigações assumidas em decorrência da realização dos eventos desportivos mundiais sediados no Brasil.

2016 - O Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) decide, no Luxemburgo, encerrar os Procedimentos por Défice Excessivo a Chipre, Irlanda e Eslovénia, e adia as posições sobre Portugal e Espanha.

2017 - Dois grandes incêndios deflagram na região Centro e provocam 64 mortos e mais de 200 feridos. Estes incêndios, que deflagraram nos concelhos de Pedrógão Grande e Góis, consomem cerca de 50 mil hectares de floresta.

2018 - Iván Duque, 41 anos, do partido Centro Democrático (direita), é eleito Presidente da Colômbia.

2020 - A proposta do Governo de Orçamento Suplementar para 2020 é aprovada na generalidade apenas com os votos contra de CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, que representam sete dos 230 deputados.

2021 - O Governo proíbe a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) aos fins de semana, a partir das 15:00 do dia 18 de junho, devido à subida dos casos de covid-19.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2022, apesar de o classificar como "um conjunto de intenções" num quadro económico imprevisível, que está destinado a "fazer uma ponte precária" para o orçamento de 2023.

2022 - O líder do território separatista pró-russo de Donetsk, no leste da Ucrânia, Denis Puchilin, defende que a Rússia deve prosseguir a sua ofensiva militar para "libertar" toda a Ucrânia e tomar Kiev.

