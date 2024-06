John O'Shea não quer Cristiano Ronaldo apto para jogo com República da Irlanda

O selecionador da República da Irlanda destacou Cristiano Ronaldo como uma das figuras centrais de Portugal, que vão defrontar esta terça-feira, em jogo particular, e desejou que o internacional não estivesse apto.

John O'Shea foi colega do avançado português no Manchester United e recordou as boas memórias, salientando, no entanto, que para este encontro gostava que ele estivesse de fora, uma vez que acredita que Ronaldo continua a fazer a diferença por onde passa.

"Gostava que ele estivesse fora, tivesse mais uma semana de descanso. É um grande jogador de futebol, continua a ser. Os recordes e os golos que fez falam por si. Todos sabemos o que ele fez por Portugal. Como colega, ele foi brilhante, porque tinha um papel fundamental no balneário, o relacionamento que tinha com toda a gente era ótimo. É um jogador muito especial. Tenho grandes memórias com ele", referiu em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ainda assim, e no caso de jogar, o treinador referiu que tem tudo programado para esse cenário.

"A minha equipa terá que se adaptar ao que o Cristiano Ronaldo render. Mas não joga sozinho, tem uma equipa de Portugal que é uma das favoritas para o Europeu", disse ainda.

John O'Shea falou das qualidades do internacional português e recordou os tempos em que ambos partilharam o balneário no Manchester United.

"O que mais me impressiona é a dedicação que coloca ao trabalho, a permanente necessidade de melhorar as qualidades técnicas e mentais, e isso percebeu-se desde o primeiro momento que chegou a Old Trafford", lembrou ainda.

Em conferência de imprensa falou ainda o jogador Cullen, que admitiu estar à espera de uma exibição melhor do que a que foi feita frente à Hungria.

"É verdade que não estivemos muito bem na segunda parte desse jogo, mas queremos tirar as ilações que nos permitam crescer e fazer um jogo diferente contra Portugal", referiu também o jogador do Burnley.

Portugal e a República da Irlanda defrontam-se em jogo particular esta terça-feira, às 19:45, no Estádio Municipal de Aveiro.