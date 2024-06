Voto em mobilidade “é fundamental para aprofundarmos a democracia”

Ireneu Cabral Barreto, Representante da República na Região, espera ver o voto em mobilidade consagrado em futuros actos eleitorais, excepto em eleições Autárquicas.

“A mobilidade é elemento fundamental para aprofundarmos a democracia”, salientou à margem das cerimónias de comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na RAM.

Confrontado com a elevada abstenção registada na eleição deste domingo para o Parlamento Europeu, ainda assim registou, com agrado, que a abstenção de ontem foi menor que a registada nas Europeias anteriores, em 2019, considerando “algo positivo que temos de valorizar”. Apontou o voto em mobilidade como causa principal para o decréscimo da abstenção.

“A redução da abstenção tem muito a ver com o facto de as pessoas terem podido votar em mobilidade”, apontando o exemplo do Algarve, que nestas eleições Europeias registou “mais 50 mil votantes do que em 2019”.

Razão para defender o voto em mobilidade em futuros actos eleitorais, até porque, “o direito de voto é um direito que foi conquistado duramente” com a Revolução de Abril.

Ireneu Barreto lembra que “quem não vota fica sem direito a amanhã criticar”. Razão para também desejar que o voto seja possível junto das comunidades emigrantes.

Além de “consagrar a mobilidade” espera que se possa também “tentar consagrar, que é mais difícil – admitiu -, o voto dos emigrantes”.