Nuno Morna destaca abertura do governo e o entendimento entre o CHEGA e o PSD

Nuno Morna começou por dar nota do entendimento do CHEGA com o PSD.

“A fazer fé naquilo que aconteceu hoje, depois de ontem, por exemplo, o CHEGA ter feito a parte de gaga a dizer que um documento que andava a circular era mentira e era falso, afinal era verdadeiro, e aquele documento é verdadeiro. E a parte de gaga que fez de primeiro os quatro deputados se terem abstido, depois, na segunda, foram só três e na última já ninguém se absteve para viabilizar a eleição do Zé Manuel Rodrigues como presidente da Assembleia. Eu creio que sim, eu creio que está tudo lançado para aquilo que nós já vínhamos a dizer na campanha, que o CHEGA já se entendeu com o PSD de maneira a criar uma estrutura e uma base que permita a aprovação do programa de governo e do Orçamento”, apontou.

Sobre o discurso do presidente do Governo, nota alguma abertura.

“Efectivamente temos de reconhecer que há uma abertura a algumas propostas da oposição, eu agora não me recordo mas reconheci pelo menos uma proposta que o Partido Socialista fez, reconheci pelo menos uma proposta nossa quando o senhor presidente do governo começou com aquele temos, temos, temos, temos, foi praticamente reconhecido em inúmeras coisas que não são, ou não têm sido até agora, bandeiras do PSD e que algumas são boas medidas, que eu acho que potenciam a valorização do poder de compra dos madeirense e de ficarem com mais dinheiro nos bolsos tanto por via dos impostos como por via da reforma da administração pública, da quebra deste ciclo de burocracia monstruoso em que vivemos e isto são boas notícias, agora estamos a falar de quem até aqui, só agora ao fim destes anos todos, detectou este tipo de problemas, quando este problema já muitos têm falado destes problemas ao longo dos anos”, disse.