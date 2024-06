Cerca de 16 mil feridos na Turquia durante abate de animais para a Festa do Sacrifício

Cerca de 16 mil pessoas ficaram hoje feridas na Turquia durante o processo de abate de animais no âmbito da celebração muçulmana da Festa do Sacrifício, indicou o Governo turco.

Nesta celebração muçulmana, um animal é morto e a sua carne distribuída por familiares e pobres.

Os números foram divulgados na rede social X pelo ministro da Saúde, Fahrettin Koca, que alertou para "o facto de os sacrifícios não serem realizados por profissionais".

A Festa do Sacrifício, que na Turquia começou hoje, comemora o sacrifício que Deus exigiu do profeta Abraão, ao exigir a vida do seu único filho, Ismael, que acabou por ser poupado.

Nesta festa, os turcos abatem sobretudo ovelhas e cabras, mas também um boi, no caso das pessoas mais ricas.

Em 2023, cerca de 30 mil pessoas ficaram feridas na Turquia durante os quatro dias de celebrações.