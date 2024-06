UEFA abre processo disciplinar por mau comportamento de adeptos albaneses

A UEFA abriu hoje um processo disciplinar à Federação Albanesa de Futebol, devido ao comportamento inadequado dos adeptos albaneses no jogo com a Itália, realizado no sábado, da primeira jornada do Grupo B do Euro2024 de futebol.

O organismo regulador do futebol europeu informou, em comunicado, que, entre as acusações estão o lançamento de objetos, utilização de engenhos pirotécnicos, invasão do terreno de jogo e a "transmissão de mensagens provocatórias, impróprias de um evento desportivo".

A invasão do relvado ocorreu aos 90 minutos do encontro disputado no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, onde a Albânia esteve a vencer, graças ao golo mais rápido da história dos Europeus, marcado aos 23 segundos, por Nedim Bajrami, mas permitiu que a Itália se impusesse por 2-1.

A seleção campeã em título deu a volta ao resultado ainda durante a fase inicial da primeira parte, com golos marcados por Alessandro Bastoni, aos 11 minutos, Nicolò Barella, aos 16, o que lhe permitiu igualar a Espanha, que tinha vencido pouco antes a Croácia, por 3-0.