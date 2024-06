PM britânico desculpa-se por ter abandonado comemorações do Dia D

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu hoje desculpa por ter deixado mais cedo as comemorações do 80.º aniversário do Dia D na Normandia para gravar uma entrevista televisiva, reconhecendo que foi "um erro".

O chefe do governo conservador não esteve presente na comemoração internacional do Dia D na praia de Omaha organizada pelo Presidente francês Emmanuel Macron, e que contou com a presença de vários chefes de Estado, incluindo Joe Biden, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky.

O Governo britânico esteve representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, e pelo ministro da Defesa, Grant Shapps.

O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, que é favorito para suceder a Sunak nas eleições legislativas de 04 de julho, também esteve presente.

Rishi Sunak tinha anteriormente participado numa cerimónia no memorial britânico em Ver-sur-Mer, ao lado do Rei Carlos III e de veteranos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial.

No dia anterior, participou também numa comemoração em Portsmouth, Inglaterra.

Mas a ausência do primeiro-ministro britânico no evento principal das comemorações causou surpresa e críticas.

O Reino Unido foi um dos principais países envolvidos do desembarque dos Aliados na Normandia em 06 de junho de 1944.

Perante as críticas, Rishi Sunak apresentou desculpas através da rede social X.

"Após o fim do evento britânico na Normandia, regressei ao Reino Unido. Refletindo sobre o assunto, foi um erro não ter ficado mais tempo em França e peço desculpa", escreveu.

O primeiro-ministro voltou mais cedo ao país para gravar uma entrevista televisiva no âmbito da campanha eleitoral.

Num excerto mostrao pela ITV, Sunak nega alegações de ter mentido durante um debate quando acusou Keir Starmer de querer aumentar a carga fiscal sobre os britânicos.

"Este aniversário deve ser dedicado àqueles que fizeram o derradeiro sacrifício pelo nosso país. A última coisa que eu quero é que as comemorações sejam ensombradas pela política", alegou Rishi Sunak.

O deputado do Partido Trabalhista, Jonathan Ashworth, afirmou que a decisão de deixar França mais cedo revela um "péssimo discernimento" de Sunak, enquanto o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, considerou que se tratou de "um total abandono do dever".

O antigo diretor de comunicação do governo de David Cameron, Craig Oliver, disse que "o problema para Rishi Sunak esta manhã é ser acusado de não perceber o que é ser primeiro-ministro e quais são os seus deveres como primeiro-ministro".