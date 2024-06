Advogado da mãe das crianças será ouvido na comissão em 28 de Junho

O advogado da mãe das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma confirmou hoje à agência Lusa que será ouvido no dia 28 na comissão parlamentar de inquérito.

"Fui notificado ontem [quinta-feira], mas pela prerrogativa legal mandei um 'mail' para a Assembleia da República para ver se havia algum erro no envio do documento ou se realmente era destinado a esse mandatário. Após a confirmação de que era direcionado a mim, já me dei por colocado", disse Wilson Bicalho.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias.

Em causa está o tratamento hospitalar de duas crianças gémeas residentes no Brasil que adquiriram nacionalidade portuguesa e receberam em Portugal, em 2020, o medicamento Zolgensma, com um custo de quatro milhões de euros.

O caso foi divulgado pela TVI, em novembro passado, e está ainda a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já concluiu que o acesso à consulta de neuropediatria destas crianças foi ilegal.

Também uma auditoria interna do Hospital Santa Maria concluiu que a marcação de uma primeira consulta hospitalar pela Secretaria de Estado da Saúde foi a única exceção ao cumprimento das regras neste caso.