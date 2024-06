Delegação de empresários portugueses exploram oportunidades de investimento na Venezuela

Uma delegação de empresários portugueses visitou na terça-feira a Venezuela para conhecer oportunidades de investimento turístico em várias zonas costeiras do país, anunciou o Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano.

"Para a visita dos investidores portugueses foram organizadas reuniões estratégicas, incluindo um encontro com o ministro do Turismo [venezuelano], Alí Padrón, durante o qual ficaram a conhecer as oportunidades de investimento na Venezuela e os incentivos à participação estrangeira", indicou o MRE em comunicado.

A delegação portuguesa esteve acompanhada pela embaixadora da Venezuela em Portugal, Mary Flores, e a direção da United Investments Portugal (UIP), acrescentou.

"A delegação explorou oportunidades de investimento no estado de La Guaira, na Ilha Margarita e em Los Roques, onde foi recebida pelas respetivas autoridades únicas das Zonas Económicas Especiais [ZEE], para se inteirar das áreas de importância económica", de acordo com a mesma nota.

Um encontro com o superintendente das ZEE, Johann Álvarez, e o presidente do Centro Internacional de Investimentos Produtivos (CIIP), Alex Saab, permitiu debater sobre incentivos específicos para a cooperação e o desenvolvimento económico.

A delegação portuguesa reuniu-se ainda com a vice-ministro venezuelana para a Europa, Coromoto Godoy, e com a vice-ministra de Turismo Internacional, Letícia Gómez.

Para a Venezuela, a visita representou "um passo significativo na exploração de oportunidades económicas" e refletiu "o empenho contínuo das partes envolvidas em reforçar as relações comerciais e promover a dinâmica económica na região".

O MRE não precisou quantos empresários portugueses integraram a delegação.