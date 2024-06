Trabalhadores sindicalizados da EEM solicitam reunião com a empresa

Os trabalhadores da EEM – Biotecnologia, S.A. reuniram na passada quinta-feira em plenário, com a presença dos dirigentes do SINDEL – Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, onde manifestaram a sua preocupação com o futuro da empresa, assim como com a ausência de diálogo com os representantes dos trabalhadores.

"Desde Julho de 2023 que o SINDEL vem solicitando reuniões com a Empresa, para tratar de assuntos que afectam os trabalhadores, sem que esta tivesse anuído na marcação", dá conta o sindicato, acrescentando que os trabalhadores em plenário deliberaram que deve ser insistido pelo SINDEL a "marcação de reunião com a Empresa para abordar o futuro da mesma e tratar os assuntos que os preocupam, e, caso esta se continue a recusar reunir, denunciar este comportamento perante as instâncias competentes e instar outras formas de luta"

"Apesar do SINDEL representar mais de 95% de todos os trabalhadores da EEM – Biotecnologia, S.A., esta recusa reunir com o SINDEL, o que é incompreensível, inconcebível e merece o nosso repúdio", conclui.