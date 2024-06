Tem estes cereais em casa? Saiba como proceder

Informações sobre a Atividade AlimentarA ASAE disponibiliza informações sobre matérias específicas, que permitem lembrar e alertar os agentes económicos para as regras a cumprir no exercício da sua atividade alimentar. Abate de animais fora dos estabelecimentos aprovados Aditivo aspartame Aflatoxinas nos alimentos Água Álcool Amostra testemunha Betagonista Calibração de termómetros nos estabelecimentos de restauração Cannabis em alimentos Comercialização das carnes picadas Conservação dos Alimentos no Frio Controlo de Pragas Dioxinas e PCB Doação de Géneros Alimentícios Encaminhamento de restos de cozinha e mesa Escherichia coli Flores naturais nos eventos/casamentos Galheteiros HACCP Higiene Pessoal Matança do Porco Materiais em contacto com os alimentos - CE Óleos de Fritura Ovos Óxido Nitroso Pão Prazos de Pagamento Obrigatórios para Produtos Alimentares Produção e Comercialização de Produtos Hortofrutícolas Produtos Tradicionais Quintas onde se Realizam Eventos Registo de Matéria-prima Re-Iniciar a Atividade de uma Empresa do Setor Alimentar Requisitos de Segurança dos Géneros Alimentícios Rotulagem Alimentar Semicarbazidas Suplementos Alimentares Utilização de equipamentos de tratamento e engarrafamento de água de rede pública para venda em garrafas ou outros recipientes nos estabelecimentos de restauração Venda de bolos na praia