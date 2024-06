Portugal extradita para o Brasil preso por posse de droga

A Polícia Federal do Brasil confirmou a extradição de um cidadão brasileiro que estava preso em Portugal e que era considerado foragido.

Num comunicado emitido na noite de terça-feira, a autoridade policial brasileira destacou que o foragido, acusado de tráfico de drogas, foi escoltado num voo comercial procedente de Lisboa e desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.

"O Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais publicou a Difusão Vermelha, incluindo o nome do indivíduo na lista de captura internacional da Interpol em agosto de 2023, em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Medina", informaram as autoridades brasileiras.

O indivíduo tinha sido detido em posse de diversas drogas destinadas à comercialização.

As autoridades brasileiras não informaram como se deu a fuga para Portugal nem as circunstancias em que foi capturado no país, mas ressaltou que o "intercâmbio de informações entre a Polícia Federal do Brasil e a polícia portuguesa permitiu que o foragido fosse localizado e preso em solo lusitano em fevereiro de 2024".