Catarina Ferreira reforça baliza do Madeira Andebol SAD

O Madeira Andebol SAD conta a partir de hoje com uma nova cara para a temporada 2024/2025.

Trata-se da jovem guarda-redes Catarina Ferreira, de 24 anos de idade que representava a formação do Colégio de Gaia.

A administração da SAD madeirense divulgou hoje este novo reforço na sua página de facebook, e com a jogadora, natural do Porto, a mostrar-se feliz por integrar o projecto da colectividade insular.

"Quando surgiu a oportunidade de integrar a equipa do Madeira SAD fiquei muito contente e soube logo que deveria aceitar.

Tenho a certeza que será uma experiência enriquecedora a todos os níveis e que me permitirá crescer enquanto atleta e pessoa.

Estou ansiosa por representar o clube e com o objetivo de alcançar vários títulos", adiantou Catarina Ferreira na página do facebook do Madeira Andebol SAD.

Foto FPA

Está assim encontrada a primeira cara nova da equipa que este ano será orientada pela treinadora Sandra Fernandes.