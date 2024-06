Aproveite ao máximo a luz natural com as janelas e estores VELUX! A Casa Santo António lançou uma nova campanha que é a oportunidade perfeita para transformar a sua casa, trazendo mais luminosidade, ventilação e conforto para todos os ambientes. Com a VELUX, não só melhora a estética do seu lar, mas também amplia a sensação de bem-estar e qualidade de vida.

Por que Escolher VELUX?

As janelas e estores VELUX são sinónimos de inovação, qualidade e design sofisticado.

Ilumine a sua vida com as janelas VELUX!

As janelas VELUX são projectadas para maximizar a entrada de luz natural, e iluminar o seu espaço de forma eficiente e elegante.

No que concerne à ventilação, estas janelas permitem uma ventilação cruzada eficaz, mantendo sua casa fresca e confortável durante todo o ano.

As janelas VELUX oferecem um excelente isolamento térmico e acústico, proporcionando conforto mesmo nos dias mais quentes.

Outro aspecto fundamental a considerar é o facto da marca estar comprometida com o meio ambiente, os produtos são fabricados com materiais sustentáveis e de alta durabilidade.

E para que possa tirar melhor proveito da luz natural, a VELUX acaba de lançar a janela zenital com vidro plano. Uma janela de telhado plano, composta por vidro liso, um design contemporâneo, a moldura é fina e o caixilho é praticamente invisível, o que contribui para uma maximização da entrada de luz natural. Pode optar por um modelo de vidro duplo ou triplo garantindo, assim, o seu conforto ao mesmo tempo que optimiza o seu consumo energético.

Controlo absoluto da luminosidade com os estores VELUX!

Para complementar as suas janelas, a VELUX apresenta uma linha completa de estores que garantem privacidade e controlo total da luminosidade.

As suas janelas VELUX merecem os melhores estores, assim a marca disponibiliza estores “originais para um ajuste perfeito, design bonito e desempenho duradouro”, mas não se fica por aqui. Tem, ao seu dispor, estores interiores e exteriores. Os exteriores apresentam uma maior protecção térmica (não descurando o controlo de luminosidade), enquanto que os interiores são ideais para escurecer ou atenuar a intensidade da luz natural.

Visite uma das lojas da Casa Santo António e fique a conhecer os benefícios destas janelas e estores.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.